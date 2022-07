Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg: Nachtrag zu Pressemeldungen, 71-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die 71 Jahre alte Pedelec-Fahrerin, die am Sonntag gegen 17:30 Uhr in Ludwigsburg, im Bereich der Bundesstraße 27 und dem Rad- und Fußweg des Schlosses Monrepos, in einen Unfall verwickelt war (wir berichteten am 11.07.2022 - 11:49 Uhr), erlag am Dienstag in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell