Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Raub auf Taxifahrer

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Raub geben können, der am Dienstag gegen 23:30 Uhr in der Dieselstraße in Beihingen verübt wurde. Ein 72-jähriger Taxifahrer nahm zuvor am Bahnhof in Freiberg am Neckar einen Fahrgast auf. Unter dem Vorwand, noch eine Freundin noch abholen zu wollen, gab der unbekannte Fahrgast dem Taxifahrer das Zwischenfahrziel Dieselstraße an. Dort angekommen, zückte der unbekannte Täter plötzlich eine Pistole, bedrohte den 72-Jährigen und forderte den Geldbeutel des Taxifahrers. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Raubgut zu Fuß in Richtung Ludwigsburger Straße. Der unbekannte männliche Täter kann bislang lediglich als sehr groß und schlank beschrieben werden, der zur Tatzeit dunkel bekleidet war.

