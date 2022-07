POL-LB: Korntal-Münchingen: Fahrzeug zerkratzt

Ludwigsburg (ots) - Ein zunächst unbekannter Schüler einer achten Klasse sprühte am Montag gegen 10:40 Uhr in einer Schule in der Theodor-Heuss-Straße in Sindelfingen während einer Pause mit einem Pfefferspray im hinteren Bereich des Klassenzimmers herum. Durch den nur zur Tierabwehr zugelassenen Reizstoff bekamen mehrere Mitschüler Hustenreiz. Die Schülerinnen und Schüler konnten zusammen mit ihrem kurz darauf ...

mehr