POL-LB: Sindelfingen: Pfefferspray in Klassenzimmer versprüht

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist das Resultat eines Fahrzeugbrandes, der sich am Montag gegen 16:35 Uhr in der Rosenstraße in Leonberg-Höfingen ereignete. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte während der Fahrt, dass sein mit einem Radlader beladener Lkw zu qualmen begann. Er hielt daraufhin den Lkw an und fuhr den Radlader von ...

