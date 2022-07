POL-LB: Ludwigsburg-Ossweil: Grill verursacht Brand auf Terrasse

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter beschmierten am Montagnachmittag gegen 15:00 eine Betonwand der Unterführung unter der Württemberger Straße am Markplatz in Beihingen. Mit goldener Sprühfarbe brachten sie diverse Schriftzüge und Zahlenkombinationen an. Hierdurch entstand ein geschätzter Schaden von rund 100 Euro. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar hat ...

