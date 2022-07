POL-LB: Schwieberdingen: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Zu einer Unfallflucht die sich am Montag zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Benningen am Neckar ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Audi und verursachte einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt ...

