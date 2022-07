Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stuttgart: Fußgänger springt vor Lkw

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 02:50 Uhr kam es auf der Landesstraße 1187 / Mahdentalstraße zu einem Vorfall, bei dem ein 25-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Ein 49-Jähriger war mit seinem Mercedes Sprinter von Leonberg kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und bemerkte einen Fußgänger, der auf der ihm entgegenkommenden Straßenseite auf der Fahrbahn ging. Unvermittelt wechselte der 25-jährige Fußgänger plötzlich die Straßenseite und sprang vor den Mercedes Sprinter. Er wurde von dem Fahrzeug erfasst, weggeschleudert und kam schwerverletzt auf der Fahrbahn zum liegen. Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er war zwar ansprechbar, konnte jedoch zu seinen Beweggründen keine Angaben machen. Der 49-jährige Autofahrer blieb unverletzt, der Sachschaden am Sprinter beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

