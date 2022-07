Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Raub gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen eines Raubes, der sich bereits in der Nacht zum Donnerstag in der Calwer Straße in Böblingen ereignete. Ein 45-Jähriger hatte gegen 00:30 Uhr einen Nachtclub in der Calwer Straße verlassen und wurde kurze Zeit später von zwei bislang unbekannten Personen niedergeschlagen und ausgeraubt. Passanten wurden erst einige Zeit später auf dem Flugfeld auf den 45-Jährigen aufmerksam, da eine stark blutende Wunde hatte, und verständigten die Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten die unbekannten Täter den Geldbeutel, in dem sich ein hoher Geldbetrag befand, sowie das Mobiltelefon des Mannes, nachdem sie in niedergeschlagen hatten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

