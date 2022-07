Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Rund 25.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 23:10 Uhr auf der Landesstraße 1133 in Tamm ereignete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 24-jähriger Jaguar-Fahrer auf der Bundesstraße 27 aus Richtung Ludwigsburg kommend als zweites Fahrzeug einer Kolonne, die aus drei Fahrzeugen bestand, unterwegs. Mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam sein Fahrzeug, beim Versuch nach links auf die Landesstraße 1133 in Richtung Tamm abzubiegen, von der Fahrbahn ab und schleuderte über eine Verkehrsinsel. Hierbei streifte der Jaguar auch das Heck eines Mercedes einer 31-Jährigen, die auf der Linksabbiegerspur Orts auswärts an einer Ampel wartete. Die 31-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Vor dem 24-Jährigen fuhren mutmaßlich ein 26-Jähriger mit einem Mercedes und hinter ihm eine 21-Jährige mit einem BMW. Der Mercedes-Lenker und die BMW-Lenkerin parkten ihre Fahrzeuge auf einem nahegelegenen Parkplatz und kehrten zu Fuß an die Unfallstelle zurück. Im Verlauf der polizeilichen Unfallaufnahme kamen weitere Personen, darunter die Eltern des 24-Jährigen, zur Unfallstelle. Vermutlich aufgrund Uneinigkeit mit den polizeilichen Maßnahmen kam es zu einem tätlichen Angriff durch den 26-jährigen BMW-Fahrer, den 24-jährigen Jaguar-Fahrer sowie dessen 65 Jahre alten Vater. Alle drei Personen mussten zu Boden gebracht und ihnen kurzzeitig Handschließen angelegt werden. Anschließend wurden alle Beteiligten auf freien Fuß entlassen. Der 24-Jährige wurde nach der Auseinandersetzung vom Rettungsdienst behandelt. Der Jaguar, an welchem ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Mercedes der 31-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell