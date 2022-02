Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Warengeschäft - Tresor entwendet

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße

26.02.2022, 16.10 Uhr bis 28.02.2022, 04.08 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in ein Geschäft an der Neumärker Straße in Helmstedt ein und entwendeten einen Tresor. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Am frühen Montagmorgen stellte eine Angestellte des Geschäftes einen Einbruch fest, nachdem sie aufgrund einer Alarmauslösung angerufen worden war. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme der Geschäftsräume bemerkte sie, dass ein Tresor gestohlen worden war.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Geschäftes gesehen haben werden gebeten, sich bei der Polizei Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/521-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell