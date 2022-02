Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Gärtnerei - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, An den Äckern

27.02.2022, 00.00 Uhr bis 01.00 Uhr

Samstagnacht brachen unbekannte Täter in eine Gärtnerei in der Straße An den Äckern ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Am Sonntagmorgen bemerkte der Eigentümer der Gärtnerei bei einem Rundgang ein offen stehendes Fenster. Daraufhin betrat er das Gebäude und musste feststellen, dass mehrere Türen in dem Objekt zum Teil gewaltsam aufgebrochen worden waren. Er verständigte er die Polizei, die umgehend mit der Spurensicherung begann. Nach bisherigen Zeugenaussagen könnte der Einbruch gegen 01.00 Uhr stattgefunden haben.

Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell