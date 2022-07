Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruch in Hallenbad

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in ein Hallenbad in der Oberriexinger Straße in Großsachsenheim ein. Die Täter hebelten zunächst zwei Türen auf der Rückseite des Hallenbadgeländes auf und machten sich dann an einem Fenster zum Bad zu schaffen. Nachdem sie auch dieses aufgewuchtet hatten, begaben sie sich in den Saunabereich des Hallenbads. Dort hebelten und flexten die Täterschaft einen Kassenautomaten auf und erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie die Scheingeldkassetten aus dem Automat. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Ein entstandener Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter der Tel. 0800 1100225 Zeugen, die Hinweise geben können.

