Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Garagentür hält stand

Borken (ots)

Mit Gewalt wollten Unbekannte in Borken-Marbeck in eine Garage eindringen. Es gelang den Tätern jedoch nicht, die hintere Tür zu öffnen. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag, 02.07.2022, 03.00 Uhr, und Donnerstag, 07.07.2022, 17.00 Uhr. Der Tatort befindet sich auf einem Grundstück an der Straße Am Bruchbach. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell