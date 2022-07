Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Einbiegen Motorroller touchiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat die Fahrerin eines Motorrollers am Donnerstag, 07.07.2022, bei einem Zusammenstoß mit einem Auto erlitten. Eine 51-Jährige wollte gegen 11.05 Uhr vom Parkplatz eines Geschäfts nach rechts in die Blücherstraße einbiegen. Dort war eine 63-Jährige in diesem Moment aus Richtung Münsterstraße kommend unterwegs. Die Autofahrerin aus Bocholt touchierte die ebenfalls in Bocholt lebende Rollerfahrerin, die daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass die Verletzte die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorlegen konnte. Die Beamten leiteten daraufhin ein Strafverfahren ein. (to)

