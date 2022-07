Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Einbrecher stehlen Tischkreissäge

Ahaus (ots)

In eine Werkstatt im Außenbereich eingebrochen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ahaus-Alstätte. Die Täter hatten ein Vorhängeschloss aufgebrochen, um in die Scheune zu gelangen. Sie entwendeten eine Tischkreissäge der Marke Woodstar. Der Tatort liegt in der Bauerschaft Besslinghook südlich der Kreisstraße 18. Zu dem Einbruch kam es zwischen Dienstag, 05.07.2022, 11.00 Uhr, und Donnerstag, 07.07.2022, 10.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

