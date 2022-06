POL-EL: Isterberg - Motorradfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 11.30 und 12.05 Uhr an der Straße Am Stadtpark in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einem am Straßenrand geparkten Skoda Karoq. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

