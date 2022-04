Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Arbeiter von Auto verletzt

In einer Baustelle auf der B10 bei Göppingen ist am Dienstag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekomen.

Wie die Polizei berichtet, ist auf der B10 in Höhe Faurndau eine Baustelle eingerichtet. Zur Mittagszeit fuhr ein Mann mit seinem VW in Richtung Ulm. Im Verlauf de Baustelle sei dem Fahrer übel geworden, berichtete er später der Polizei. Deshalb sei er mit seinem Auto in die Baustelle gekommen. Dort habe der VW einen Arbeiter erfasst und schwer verletzt. Der Wagen sei anschließend über die Schutzplanke in der Mitte der B10 geschanzt und quer auf der Fahrbahn in Richtung Stuttgart zum Stehen gekommen. Deshalb war die B10 zunächst komplett gesperrt, wodurch der Verkehr sich staute. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den verletzten Arbeiter und den Autofahrer. Nach der Bergung des VW gegen 15.30 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Die Polizei rät, sich nur ans Steuer des Autos zu setzen, wenn man sich auch tatsächlich wohl fühlt. Sollte unterwegs Unwohlsein aufkommen ist es wichtig, schnellstmöglich an den rechten Straßenrand oder eine andere geeignete Stelle zu fahren um dort zu halten. Bitte auch Warnblinklicht einschalten und die Gefahrenstelle absichern.

