POL-BOR: Borken - Unfallverursacher gesucht

Borken (ots)

Die Polizei sucht noch immer nach Zeugen zu einem Unfall an der Straße Wilbecke mit einem unbekannten Radfahrer. Am Freitag, 01.07.2022, kam es gegen 12.35 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einem Auto. Der Radfahrer flüchtete und ließ dabei sein Fahrrad zurück. Nunmehr wird ein Foto des Fahrrads veröffentlicht. Wer Hinweise zum Besitzer/Benutzer des Rades geben kann, wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Borken Tel. (02861) 9000 in Verbindung zu setzen. Die Originalmeldung gibt es unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5263700.

