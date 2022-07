POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Radfahrerin leicht verletzt

Gronau (ots) - Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Gronau einen parkenden Wagen. Die Täter zerkratzten an mehreren Stellen das Fahrzeug, das an der Sonnenstraße gestanden hatte. Dazu kam es in der Nacht zum Donnerstag, 07.07.2022. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) ...

