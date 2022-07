Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gegen parkendes Auto gefahren

Gronau (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden, der sich im fünfstelligen Euro-Bereich bewegt: So lautet die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Donnerstag, 07.07.2022, in Gronau gekommen ist. Eine 51-jährige Autofahrerin war gegen 06.30 Uhr auf der Enscheder Straße aus Richtung des Kreisverkehrs mit der Königstraße kommend in Richtung Enschede unterwegs. Die Gronauerin kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Rand geparkten Wagen. Die Wucht des Aufpralls schob diesen mehr als 20 Meter weiter. Die Verletzte kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. (to)

