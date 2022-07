Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Wohnräumen

Bocholt (ots)

Eine Geldbörse und einen Schlüsselbund haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag, 07.07.2022, in Bocholt aus einem Wohnhaus gestohlen. Wie die Täter in das Gebäude am Spinnereiweg gelangt sind, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell