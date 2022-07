Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vierjähriger erfasst und leicht verletzt

Gronau (ots)

Ein vier Jahre altes Kind hat bei einem Unfall in Gronau leichte Verletzungen erlitten. Eine 57-Jährige hatte am Mittwoch, 06.07.2022, gegen 17.15 Uhr die Ostbogenstraße aus Richtung Piepenpohlstraße kommend in Richtung Eilermarkstraße befahren. Der kleine Junge lief in diesem Moment auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten vorsorglich in ein Krankenhaus. (to)

