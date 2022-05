POL-BOR: Bocholt - Bildfahndung nach Einbruch

Bocholt (ots) - Eingeschlagen hat ein Unbekannter am Montag in Bocholt die Heckscheibe eines parkenden Autos. Der Wagen hatte am Nelkenweg auf einer Auffahrt gestanden. Zu der Tat kam es zwischen 16.00 und 17.00 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 ...

