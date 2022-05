POL-BOR: Bocholt - Grabkerzenautomat aufgehebelt

Bocholt (ots) - Fliesenkleber, Fliesenschneider und Handrührgeräte haben Unbekannte in Bocholt entwendet. Das Geschehen spielte sich in einer im Umbau befindlichen früheren Gaststätte am Europaplatz ab. Zu der Tat kam es am vergangenen Wochenende. Wie die Täter in die Räume gelangt sind, ist noch ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Kontakt für ...

