POL-BOR: Gronau-Epe - Mofa-Prüfbescheinigung reicht nicht

Rhede (ots) - In eine Schule einbrechen wollten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Rhede. Den Tätern gelang es aber weder über die Dachfenster hineinzukommen, noch die Eingangstür aufzuhebeln. Der Tatort liegt an der Südstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Kontakt für Medienvertreter: ...

