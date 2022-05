Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrraddiebe können flüchten

Gronau (ots)

Ein verschlossenes Pedelec entwendet haben in Gronau am Montagmorgen zwei Männer. Das Rad stand vor einem Verbrauchermarkt an der Steinstraße, als es die Unbekannten gegen 07.05 Uhr zunächst wegtrugen. In einem Hinterhof öffneten sie mutmaßlich das Schloss und flüchteten mit ihrer Beute. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter war mit einem grauen Kapuzenpullover und einer langen Hose in Camouflageoptik bekleidet. Die Kapuze hatte der Mann über den Kopf gezogen. Der zweite Täter war circa 1,85 Meter groß. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

