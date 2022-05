Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nazi-Symbole aufgesprüht

Bocholt (ots)

Unbekannte haben in Bocholt zwei Hinweistafeln mit Nazi-Schmierereien verunstaltet. Die Täter sprühten unter anderem Hakenkreuze auf die Tafeln, die an einem Parkplatz an der Uhlandstraße aufgestellt sind. Die Tat wurde am Montagmorgen entdeckt. Der Staatsschutz ist in die Ermittlungen einbezogen; Hinweise an die Polizei unter Tel. (02871) 2990.

