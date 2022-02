Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtrag zur Presseerstmeldung: Unfall mit vier Verletzten auf der A60

Badem (ots)

Um 06:55 Uhr befuhr ein 27jähriger Mann mit seinem PKW die A60 von Bitburg kommend in Richtung Wittlich. Beim dem Versuch, einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen, kollidierte er mit diesem. Dabei wurde insbesondere der PKW stark beschädigt. Beide Fahrzeugen blieben in Höhe Badem auf den Richtungsfahrbahnen stehen. Der 27jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs und der zu diesem Zeitpunkt noch ungesicherten Unfallstelle ereigneten sich zwei Folgeunfälle. Zunächst musste ein PKW vor der Unfallstelle abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender Fahrer zu spät und fuhr auf den abgebremsten PKW auf. Ein dritter Autofahrer reagierte dann ebenfalls zu spät und fuhr seinerseits auf diese beiden Fahrzeuge auf. Alle drei Fahrer wurden zur Beobachtung in die Krankenhäuser nach Bitburg und Prüm verbracht.

Die A60 war in Fahrtrichtung Wittlich bis 10:20 Uhr vollgesperrt.

Da zwei der Unfallbeteiligten US-Amerikaner und Mitarbeiter der Spangdahlem Airbase waren, war auch ein Streifenwagen der Security Forces der 52nd Fighter Wing im Einsatz.

Darüber hinaus waren im Einsatz: die Polizeiinspektion Bitburg, die Feuerwehren Bitburg, Kyllburg und Neidenbach, die Rettungswachen Bitburg und Badem, sowie die Autobahnmeisterei Prüm.

