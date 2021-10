Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Batterien von Ampeln gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag, 26.10.2021, sind die Batterien einer Ampelanlage an der L 149 zwischen St.Blasien und Bernau gestohlen worden. Zwei Lkw-Batterien wurden entwendet, die mit einem Schloss an der jeweiligen Ampel gesichert waren. Der Diebstahlsschaden liegt bei rund 1000 Euro. Die Ampelanlage wird vom Forst betrieben. Die Tatzeit lag genau zwischen Montag, 16:30 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell