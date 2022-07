POL-BOR: Borken - Pkw stößt mit Feuerwehrauto zusammen

Bocholt (ots) - Beim Einkaufen ist eine Frau in Bocholt am Mittwoch, 06.07.2022, einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen: Als sie an der Kasse bezahlen wollte, befand sich ihr Portemonnaie nicht mehr in der Handtasche. Das Geschehen spielte sich gegen 11.40 Uhr in einem Geschäft im Einkaufszentrum Shopping-Arkaden am Berliner Platz ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) ...

