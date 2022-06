Polizei Hagen

POL-HA: Brennende Mülltonnen im Boloh

Bild-Infos

Download

Hagen-Boloh (ots)

Am Donnerstag, 16.06.2022, meldeten Anwohner gegen 03:20 Uhr eine brennende Mülltonne in der Straße Heuland. Als die Beamten fast am Tatort eintrafen, sahen sie einen weiteren Container in derselben Straße in Flammen stehen. Die Polizisten versuchten den Brand mit einem Feuerlöscher des Streifenwagens zu bekämpfen. Erst die alarmierte Feuerwehr schaffte dies vollends an beiden Brandherden. Personen wurden nicht gefährdet. Es entstand lediglich Sachschaden. Wie die Mülleimer Feuer fingen, ist noch völlig unklar. Eine Fahndung nach Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Die Hagener Kripo nimmt Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell