Polizei Hagen

POL-HA: 13-Jähriger fährt gegen PKW und stürzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwoch, 15.6.2022, fuhr ein 78-Jähriger mit seinem Volvo gegen 17:30 Uhr langsam durch die Wehringhauser Straße. Auf Höhe der Straße In der Breike fuhr plötzlich ein 13-Jähriger aus einer Ausfahrt zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn. Der Volvo-Fahrer bremste, konnte einen Aufprall aber nicht mehr verhindern. Der Junge stieß gegen das Auto, stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizisten nahmen den Unfall auf. Der 13-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell