POL-BOR: Borken-Burlo - Circa 800 Schweine bei Brand verendet

Technische Ursache wahrscheinlich

Borken (ots)

Zu einem folgenreichen Brand ist es am Mittwoch, 06.07.2022, in Borken-Burlo in einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße Grote Hörste gekommen. Das Feuer brach gegen 11.30 Uhr in einem Schweinestall aus. Dabei verendeten circa 800 Tiere. Die Feuerwehr löschte mit starken Kräften die Flammen. Landwirte unterstützten die Wehr, indem sie weiteres Löschwasser zum Brandort brachten. Es entstand ein Sachschaden, der nach ersten Schätzungen etwa bei 350.000 Euro liegt. Ermittler der Kreispolizeibehörde Borken und ein Sachverständiger untersuchten am Donnerstag die Brandstelle. Demnach liegen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Fahrlässigkeit vor. Die Polizei geht von einer technischen Ursache aus, die zu dem Brandgeschehen führte. (to)

