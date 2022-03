POL-HSK: Brand in Einfamilienhaus

Hochsauerlandkreis (ots) - Bestwig-Nuttlar Von Samstag 19.00 Uhr bis Sonntag 19.00 Uhr wurden in Bestwig-Nuttlar an drei Pkw Kennzeichen gestohlen. An zwei Autos wurden die hinteren Nummernschilder entwendet, an einem Auto das Vordere. Die Tatorte befinden sich im St.-Anna-Weg und den Straßen "Am Sengenberg" und "Zum Kreuzberg". Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. ...

