Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Physiotherapiepraxis in Brake

Delmenhorst (ots)

Eine Physiotherapiepraxis in der Kirchenstraße in Brake war im Zeitraum von Mittwoch, 04.05.2022, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 05.05.2022, 06:00 Uhr, das Ziel eines Einbruchversuchs. Dabei wurde gewaltsam auf eine Tür der Praxis eingewirkt, ohne, dass diese überwunden wurde und somit ein Eindringen in das Objekt nicht erfolgen konnte. Es entstand dennoch ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise in dieser Sache erbittet die Polizei in Brake unter der Tel.-nr. 04401/935-0.

