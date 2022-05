Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Radladers in Ovelgönne ++ Brandursache bislang unklar

Delmenhorst (ots)

Am 07.05.2022, gegen 05:50 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein auf einer Ladefläche eines Lkw abgestellter Radlader auf einem Betriebsgelände in der Bahnhofstraße in Ovelgönne in Brand. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ovelgönne konnten den Brand löschen. Am Radlader wie auch am Lkw entstanden Sachschäden, zu deren Höhe aktuell noch keine Angaben gemacht werden können. Der Radlader wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell