Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Fahrzeugführer nach Zeugenhinweis in Großenmeer gestellt

Delmenhorst (ots)

Nach Zeugenhinweisen konnte ein alkoholisierter Fahrzeugführer am Sonnabend, 07.05.22, gegen 03:00 Uhr in Großenmeer durch Beamte der Polizei Brake festgestellt werden.

Zeugen meldeten der Polizei einen Pkw, der zunächst die B 211 mit auffälliger Fahrweise aus Richtung Oldenburg kommend befuhr, um in der Folge in Großenmeer abzubiegen. Der Pkw sowie dessen 25-jähriger Fahrzeugführer konnten durch Beamte der Polizei Brake an einer Anschrift in Großenmeer angetroffen werden. Als ursächlich für die Fahrweise stellte sich dann die Alkoholisierung des Fahrzeugführers heraus. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,35 Promille, so dass eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten sowie die Beschlagnahme des Führerscheines folgten. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

