LPI-SLF: Gefährdung des Straßenverkehrs

Neustadt an der Orla (ots)

Ein 58-Jähriger hat am 25.02.2022 gegen 18:00 Uhr durch seine auffällige Fahrweise auf der B281 die Aufmerksamkeit weiterer Verkehrsteilnehmer auf sich gezogen. Der Mann fuhr hier mit seinem Volvo auf der Bundesstraße von Neustadt an der Orla kommend, in starken Schlangenlinien in Richtung Pößneck. Ein dahinter fahrender Zeuge berichtete, dass der Fahrzeugführer auch öfters in den Gegenverkehr geraten sei. Die Fahrt des Mannes konnte durch die Polizei in der Ortslage Pößneck beendet werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,90 Promille. Personen, welche durch die Fahrweise des Mannes gefährdet worden sind, werden gebeten sich mit der PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 in Verbindung zu setzen.

