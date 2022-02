Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Goldisthal (ots)

Am Freitagmorgen wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Goldithal entsandt. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte ein auf dem Dach liegendes Fahrzeug fest- der Fahrer blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der 33-Jährige befuhr die Hauptstraße in Goldisthal aus Katzhütte kommend und kam aufgrund zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er über eine mehr als 1 Meter hohe Mauer, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkohol-und Drogenbeeinflussung: Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Bei dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme veranlasst, er muss sich nun strafrechtlich verantworten. Bis gegen 07:30 Uhr kam es aufgrund der Bergung des Fahrzeugs zu zeitweisen Beeinträchtigen des Verkehrs in der Ortslage.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell