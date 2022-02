Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Triptis (ots)

Am Mittwoch gegen 20:00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über eine Unfallflucht auf der Bundesstraß 281 an der Anschlussstelle Triptis. Ein silberfarbener SUV überholte an dieser Stelle trotz Überholverbot einen PKW. Dabei kam der SUV ins Schleudern, drehte sich und prallte mehrmals in die Schutzplanke. Obwohl durch den Unfall entstanden massive Schäden im Front- sowie im Heckbereich des Fahrzeugs entstanden, haute der Fahrer damit einfach ab. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Unfalls suchten Polizeibeamte nach dem Verursacher-Fahrzeug. Der Polizeihubschrauber beteiligte sich ebenfalls an der Suche. Leider wurde dieser nicht aufgefunden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell