Zweibrücken (ots) - Die Polizei Zweibrücken kontrollierte am Vormittag des 24.06.22 in der Fußgängerzone in Zweibrücken die Einhaltung der Verkehrsvorschriften. Dabei konnten mehrere Fahrradfahrer auf ihren Drahteseln fahrend festgestellt und gebührenpflichtig verwarnt werden. Ebenso wurde in dieser Zeit in Rimschweiler und Wattweiler nach vermehrten Bürgerbeschwerden das Durchfahrtsverbot von gesperrten Straßen überwacht. Auch hier mussten mehrere ...

mehr