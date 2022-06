POL-STH: Stadthagen- Trunkenheit im Verkehr

Bückeburg (ots) - Am 04.06.2022 um 12:10 Uhr kam es in Bückeburg auf der B65 im Bereich der Auffahrt von der B83 aus zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 53-jährige Fahrer eines Skoda Yeti beabsichtigte, von der B83 auf die B65 in Richtung Minden zu fahren. Im Bereich der Auffahrt kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte nach Überfahren einer Rasenfläche mit der Mittelschutzplanke der B65. Der Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus ...

mehr