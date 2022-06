Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg: Achtung bei unbekannter Rufnummer - Polizei warnt vor WhatsApp-Betrug

Nienburg

(Haa) Erneut ist es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg zu mehreren Betrugsstraftaten mithilfe des Messengerdienstes WhatsApp gekommen.

Am gestrigen Donnerstag (02.06.2022) wurden bei den Polizeidienststellen in Stadthagen, Bad Nenndorf, Rinteln und Hoya vier solcher Betrugsstraftaten angezeigt.

In zwei von vier Fällen blieb es beim Betrugsversuch. Auch aufgrund eines aufmerksamen Bankmitarbeiters.

In Rinteln erhielt eine 74-jährige Seniorin eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Rufnummer. Die Verfasserin gab sich als Tochter der Renterin aus und berichtete von ihrem defekten Smartphone und der daraus resultierenden neuen Rufnummer.

Die Tochter bat sie um Hilfe, da sie an diesem Tag noch offene Rechnungen zu begleichen hatte und dies sich aufgrund des defekten Mobiltelefons nicht fristgerecht erledigen ließ. Zwar versuchte die Rintelnerin ihre vermeintliche Tochter zu einem persönlichen Telefonat zu bewegen. Dies wurde aber mehrfach vonseiten der unbekannten Rufnummer abgelehnt.

Die 74-Jährige tätigte daraufhin drei Überweisungen in vierstelliger Höhe an zwei unterschiedliche deutsche Konten.

Erst später am Abend wurde der Frau klar, dass sie betrogen worden war und sie nahm Kontakt zur Polizei auf.

Glücklicherweise war es der Hausbank der Geschädigten möglich, zwei von drei Überweisungen rückgängig zu machen.

In Bücken in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya erhielt eine 78-jährige Frau ebenfalls von einer ihr unbekannten Rufnummer eine WhatsApp-Nachricht. Auch hier benötigte die vermeintliche Tochter finanzielle Hilfe. Die Seniorin füllte daraufhin einen Überweisungsträger aus und gab diesen zur weiteren Bearbeitung an ihre Bank weiter. Kurze Zeit später erhielt sie einen Anruf von einem der dortigen Mitarbeiter. Dieser hatte sich bei der Bearbeitung des Überweisungsscheins über die unübliche vierstellige Höhe des dort eingetragenen Betrages gewundert und wollte sich bei der 78-Jährigen mit dem persönlichen Telefonat rückversichern. Während des Telefonats fiel der Rentnerin dann der versuchte Betrug zu ihrem Nachteil auf und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

In Sachsenhagen und Lindhorst waren eine 78-jährige und eine 68-jährige Frau betroffen. Hier meldete sich jeweils der vermeintliche Sohn mit einer unbekannten Telefonnummer per WhatsApp. Und auch hier wurde jeweils um finanzielle Hilfe im vierstelligen Bereich gebeten. In beiden Fällen kamen die Frauen den Forderungen gutgläubig nach.

Im Falle der Frau aus Lindhorst konnten die Beträge bereits von der Hausbank zurückgebucht werden. Bei der Seniorin aus Sachsenhagen steht das Ergebnis der Prüfung durch die Bank noch aus.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg warnt einmal mehr vor dieser Betrugsmasche, in der sich Unbekannte als Kinder in finanziellen Schwierigkeiten ausgeben.

Generell raten die Polizeibeamten bei Nachrichten von unbekannten Telefonnummern grundsätzlich misstrauisch zu sein.

Darüber hinaus können folgende Hinweise helfen:

- Kontaktieren Sie die/den vermeintliche/n Absender/in unter der Ihnen bisher bekannten Telefonnummer und fragen, ob sie oder er wirklich eine neue Erreichbarkeit besitzt. Oder bitten Sie das unbekannte Gegenüber um eine Sprachnachricht.

- Wenn Sie von einer Ihnen unbekannten Telefonnummer aufgefordert werden Geld zu bezahlen oder Auskünfte über Ihre persönlichen Verhältnisse zu geben, sollten Sie doppelt misstrauisch werden.

- Überprüfen Sie die Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen ihres Messenger-Anbieters.

- Sichern sie den Nachrichtenverlauf und informieren Sie ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle. Auch wenn kein Schaden eingetreten sein sollte.

