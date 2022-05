Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei - drei Festnahmen am Flughafen Hahn

Lautzenhausen (ots)

Anlässlich grenzpolizeilicher Kontrollen am Flughafen Hahn vollstreckte die Bundespolizei am Freitag und Sonntag insgesamt drei Haftbefehle.

Am Freitagmorgen gegen einen 70-jährigen Briten bei der Einreisekontrolle aus Irland. Der Mann wurde vor knapp vier Jahren vom Amtsgericht München wegen eines Eigentumsdeliktes zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro verurteilt. Da er bis dato den haftbefreienden Betrag nicht zahlte und auch nun nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 78-tägigen Haftstrafe zur JVA Rohrbach verbracht.

Am frühen Sonntagmorgen gegen zwei bulgarische Staatsangehörige bei der Ausreisekontrolle nach Bulgarien. Beide Personen konnten die jeweils verhängten Geldstrafen in Höhe von 600 Euro und 1.500 Euro wegen verschiedener Verkehrsdelikte vor Ort bar bezahlen und anschließend in ihr Heimatland ausreisen.

