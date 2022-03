Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tödlicher Auffahrunfall auf der Bundesautobahn (BAB) 7

Hannover (ots)

Am Dienstag, 29.03.2022, ist ein 21 Jahre alter Lkw-Fahrer bei einem Auffahrunfall auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel tödlich verletzt worden. Zuvor ist er am Stauende in Höhe der Anschlussstelle Laatzen mit seinem Fiat Ducato auf eine Sattelzugmaschine mit einem Auflieger eines 45-Jährigen aufgefahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 45 Jahre alte Mann gegen 17:45 auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel unterwegs. Staubedingt bremste er den von ihm geführten Sattelkraftzug bis zum Stillstand ab. Der Fahrer des nachfolgenden Lkw versuchte vergeblich, dem stehenden Sattelkraftzug nach rechts auszuweichen und fuhr auf die hintere rechte Fahrzeugecke auf. Das Führerhaus des Fiat Ducato wurde durch den Aufprall zerstört. Der 21-jährige Fahrer wurde zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Umgehend wurde ein Rettungsdienst alarmiert. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn. Der lebensgefährlich verletzte 21-Jährige musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dort erlag er am Abend seinen Verletzungen.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die BAB 7 voll gesperrt werden. Gegen 18:50 Uhr konnte der Verkehr einspurig freigegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Der Sachschaden wird von der Polizei mit circa 30.000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

