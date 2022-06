Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Spiegel touchiert und geflüchtet - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Bückeburg bittet um Zeugenhinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, den 30.05.2022, zwischen ca. 06.40 und 15 Uhr in Bückeburg an der Herminenstraße Höhe Hausnr. 29 ereignete.

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der Unfallflüchtige die Herminenstraße in Richtung Ulmenallee und touchierte mit seinem Kraftfahrzeug im Vorbeifahren ein geparktes Wohnmobil am linken Außenspiegel. Die Beamten fanden an der Unfallstelle ein Spiegelglas eines rechten Außenspiegels, welches vom unfallverursachenden Fahrzeug stammen dürfte und den Rückschluss zulässt, dass es sich hierbei um einen Ford Transit gehandelt haben könnte.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter 05722/95930 zu melden.

