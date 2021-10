Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: PKW und Traktor kollidieren bei Überholmanöver

Zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Traktor ist es am Montagabend auf der Rahdener Straße gekommen. Ein Autofahrer verletzte sich.

Den Angaben nach hatte ein 19 Jahre alter Fahrer aus Rahden mit einem Ford gegen 19.10 Uhr beabsichtigt, in Fahrtrichtung Varler Straße zwei Traktoren zu überholen. Nachdem er sich nach dem ersten Überholmanöver zwischen den Treckern eingeordnet hatte, setzte er zum Überholen des zweiten Traktors an, an dessen Steuer sich ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Schaumburg befand. Dieser wollte zeitgleich mit dem John Deere Ackerschlepper nach links in eine Einmündung einbiegen. Dabei kam es zum Kontakt beider Fahrzeuge, wodurch der 19-Jährige die Kontrolle über den Ford verlor und in den Einmündungsbereich schleuderte.

Rettungskräfte brachten ihn mit offenbar leichteren Verletzungen ins Krankenhaus nach Lübbecke. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird von den Beamten auf mindestens 16.000 Euro taxiert.

