POL-PDPS: Zweibrücken - Einbruch in leerstehende Wohnung

Am Dienstag, den 21.06.2022 gegen 09:20 Uhr, ist ein unbekannter Täter in eine, aufgrund von Renovierungsarbeiten leerstehende, Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Zweibrücken, Landstuhler Straße, eingebrochen. Nachdem der Täter die Wohnungseingangstür gewaltsam geöffnet hatte, betrat dieser die Wohnung. Der Hauseigentümer konnte den Täter nur noch beim Verlassen aus der Terrassentür flüchten sehen. Es entstand ein Sachschaden an der Wohnungseingangstür in einer Höhe von ca. 3500EUR, entwendet wurde nichts.

Es liegt folgende Täterbeschreibung vor: Es handelte sich um einen 28 bis 33 Jahre alten Mann, ca. 1,66m groß, Glatze, schmale Figur, Dreitagebart und auffälligem Ausschlag an den Händen. Die Person war bekleidet mit dunklen Jeans, dunklem Poloshirt sowie schwarzen Schuhen.|pizw

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

