Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Handtasche in Supermarkt

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, dem 21.06.2022, gegen 15:00 Uhr, wurde einer älteren Dame, die sich zum Einkauf in einem Supermarkt in der Sickingerhöhstraße aufhielt, das Portemonnaie, in dem sich 150EUR Bargeld sowie persönliche Dokumente befanden, entwendet. Die Geldbörse war aus der Handtasche, welche im Einkaufswagen abgelegt war, entnommen worden. Offenkundig hatte der Täter zugegriffen, als sich die Geschädigte kurzzeitig vom Einkaufswagen entfernt hatte, bzw. diesen unbeaufsichtigt stehen ließ. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, beim Einkauf in keinem Fall Handtaschen oder Geldbörsen im Einkaufswagen abzulegen.|pizw

Hinweise bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

