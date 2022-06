Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auffälliges Mountainbike aus Schuppen gestohlen

Pirmasens (ots)

Zwischen letztem Donnerstag (Fronleichnam) und Mittwochmorgen wurde ein auffälliges Mountainbike mit Carbon-Rahmen, Größe 26, Marke MSC, Farbe schwarz, gelbe Manitou-Federgabel, aus einem Schuppen entwendet. Der Gartenschuppen ist an das Anwesen Lemberger Straße 281 angebaut. Die Tür war mittels Vorhängeschloss gesichert. Das Schloss war nicht aufzufinden, wurde also wahrscheinlich vom Täter mitgenommen. Das Fahrrad ist hochwertig und hat einen Wert von 2800 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

